Захватчики во временно оккупированном Алчевске Луганской области проводят неожиданные проверки в учебных заведениях и осуществляют контроль над телефонами учеников и преподавателей с целью обнаружения "запрещенного" контента, как сообщил председатель Луганской Областной Администрации (ОВА) Артем Лысогор.
Согласно информации, предоставленной Лысогором, так называемые представители "ЛНР" без предварительного уведомления посещают учебные заведения и изымают мобильные устройства у учеников и педагогов. Проводятся проверки не только на наличие запрещенного контента, но и на подозрительные беседы в социальных сетях.
Стремительные действия таких проверок осуществляются без присутствия родителей или законных опекунов.
Кроме того, глава ОВА подчеркнул, что цены на продукты и товары первой необходимости в так называемой "ЛНР" формируются хаотически и различаются в разных городах, причем они значительно выше, чем в россии. Эта проблема также затрагивает сферу транспорта, где цены на услуги такси между оккупированными городами существенно повышены, особенно в случаях, когда нет регулярных перевозок.
Лысогор отметил, что даже в Луганске, цены на вызов такси выше вдвое по сравнению с областными центрами россии, и это вызывает серьезные проблемы для местных жителей.
Согласно информации, предоставленной Лысогором, так называемые представители "ЛНР" без предварительного уведомления посещают учебные заведения и изымают мобильные устройства у учеников и педагогов. Проводятся проверки не только на наличие запрещенного контента, но и на подозрительные беседы в социальных сетях.
Стремительные действия таких проверок осуществляются без присутствия родителей или законных опекунов.
Кроме того, глава ОВА подчеркнул, что цены на продукты и товары первой необходимости в так называемой "ЛНР" формируются хаотически и различаются в разных городах, причем они значительно выше, чем в россии. Эта проблема также затрагивает сферу транспорта, где цены на услуги такси между оккупированными городами существенно повышены, особенно в случаях, когда нет регулярных перевозок.
Лысогор отметил, что даже в Луганске, цены на вызов такси выше вдвое по сравнению с областными центрами россии, и это вызывает серьезные проблемы для местных жителей.
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