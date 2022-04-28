Проверки Минздрава: Степанов инициировал увольнение руководителей медучреждений

Уже в первый день проверок выявлены неудовлетворительные показатели обеспечения больниц в Житомирской области, Министерство здравоохранения Украины будет инициировать увольнения руководителей медучреждений.

"Мы посмотрели на истинное положение статистики, которую нам подают. Нам это очень важно. Я хочу напомнить, что всю статистику, которую мы потом говорим вам, по обеспечению больниц кислородом, кислородными концентратами - мы берем непосредственно в больницах. И по количеству людей, которые находятся на лечении, и по количеству свободных коек с кислородом, по загруженности. То есть, все то, о чем мы говорим. Во многих больницах она действительно соответствует тому, что мы получаем. В некоторых больницах, например... Я, посетив областную больницу города Житомира, где у нас, согласно статистике, 117 свободных коек с кислородом - оказалось, что это не совсем соответствует действительности. На этих кроватях сейчас лечатся другие больные, после инсульта, после инфаркта, которые иногда требуют кислородной терапии. Следовательно, вместо 117 было 66 свободных коек. Но, все же, свободные койки есть, но это искажает статистику. Мы сведем все в одну справку и сообщим о результатах. Не исключаю, что будем обращаться по поводу некоторых руководителей учреждений, к собственникам об увольнении этих руководителей", - отметил чиновник.