Проведение "референдума" в Херсоне не планируется - Стремоусов

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что на временно захваченных территориях области не планируется проведение "референдума".
Мужчину российский режим назначил заместителем главы "военно-гражданской администрации региона".
По словам предателя, Россия не собирается "возвращать" регион Украине. Стремоусов добавил, что главная задача сейчас – восстановление экономики области - росСМИ.
По словам предателя, Россия не собирается "возвращать" регион Украине. Стремоусов добавил, что главная задача сейчас – восстановление экономики области - росСМИ.
Отметим, 45-летний житель Херсона Кирилл Стремоусов был блогером, известным своими пророссийскими взглядами. В марте оккупанты назначили его главой так называемого комитета по спасению "За мир и порядок".
В Херсонской области в "рублевую зону". Сроком реализации таких мечтаний там назвали уже 1 мая.
В Херсонской области в "рублевую зону". Сроком реализации таких мечтаний там назвали уже 1 мая.
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