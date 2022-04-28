Проведение "референдума" в Херсоне не планируется - Стремоусов

12:42 28 апреля Киев, Украина

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что на временно захваченных территориях области не планируется проведение "референдума".

Мужчину российский режим назначил заместителем главы "военно-гражданской администрации региона".



По словам предателя, Россия не собирается "возвращать" регион Украине. Стремоусов добавил, что главная задача сейчас – восстановление экономики области - росСМИ.

"Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности", – сказал Стремоусов.

Отметим, 45-летний житель Херсона Кирилл Стремоусов был блогером, известным своими пророссийскими взглядами. В марте оккупанты назначили его главой так называемого комитета по спасению "За мир и порядок".



В Херсонской области в "рублевую зону". Сроком реализации таких мечтаний там назвали уже 1 мая.