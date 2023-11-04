Провальные испытания российских баллистических ракет - ГУР

12:18 04 ноября Киев, Украина

Угрожая миру своим ядерным потенциалом, россия понимает, что этот потенциал неумолимо устаревает и требует хотя бы модернизации. К сожалению для Кремля, практически все испытания носителей ядерного заряда заканчиваются неудачей.

Как сообщило сегодня, 4 ноября, Главное управление разведки Минобороны Украины, очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс, являющейся основной в наземном компоненте стратегических ядерных сил рф, так же успешно провалились.

Отмечается, что запуск был произведен 1 ноября с космодрома Плесецк в Архангельской области по цели на полигоне Кура на Камчатке.

"Ракета Ярс сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил государства-агрессора россии 25 октября 2023 года. Так же неудачно 25 октября завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера Борей баллистической ракеты РСМ-56 Булава, в очередной раз засвидетельствовавший ее ненадежность", - подчеркнули в ГУР.

Разведчики добавили, что у рф есть серьезные проблемы и с тяжелой МБР РС-28 Сармат шахтного базирования, которая является одним из ключевых проектов в объявленном Москвой процессе модернизации стратегических ядерных сил страны.

Как известно, ракету Сармат начали создавать в 2009 году и, по планам Кремля, она должна была стать на вооружение пять лет назад, однако дату постоянно отсрочивали. В конце концов, это произошло в сентябре 2023 года - после первого и единственного полноценного испытания.

"По сравнению с изготовленной в Украине МБР РС-20 Воевода, созданная ей на замену ракета Сармат лишена каких-либо преимуществ в конструкции, головной части или методах преодоления противоракетной обороны. Фактически Сармат – недоработанная, несовершенная, сырая ракета", – подчеркнули в ГУР.

Кроме того, остаются непреодолимыми сложности россии в намерениях усовершенствовать воздушный компонент стратегических ядерных сил. В рамках частичной модернизации советских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95С россияне обладают способностью ежегодно прорабатывать 1-2 самолета.

"Все перечисленные проблемы стратегических ядерных сил государства-агрессора рф – прямое следствие санкционной политики цивилизованного мира против Москвы", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября россия заявила, что развернула и поставила на боевое дежурство ракетный комплекс Сармат, которым российский президент Владимир путин пугал мир еще в 2018 году.