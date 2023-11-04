Провальные испытания российских баллистических ракет - ГУР

Угрожая миру своим ядерным потенциалом, россия понимает, что этот потенциал неумолимо устаревает и требует хотя бы модернизации. К сожалению для Кремля, практически все испытания носителей ядерного заряда заканчиваются неудачей.
Как сообщило сегодня, 4 ноября, Главное управление разведки Минобороны Украины, очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс, являющейся основной в наземном компоненте стратегических ядерных сил рф, так же успешно провалились.
Отмечается, что запуск был произведен 1 ноября с космодрома Плесецк в Архангельской области по цели на полигоне Кура на Камчатке.
Разведчики добавили, что у рф есть серьезные проблемы и с тяжелой МБР РС-28 Сармат шахтного базирования, которая является одним из ключевых проектов в объявленном Москвой процессе модернизации стратегических ядерных сил страны.
Как известно, ракету Сармат начали создавать в 2009 году и, по планам Кремля, она должна была стать на вооружение пять лет назад, однако дату постоянно отсрочивали. В конце концов, это произошло в сентябре 2023 года - после первого и единственного полноценного испытания.
Кроме того, остаются непреодолимыми сложности россии в намерениях усовершенствовать воздушный компонент стратегических ядерных сил. В рамках частичной модернизации советских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95С россияне обладают способностью ежегодно прорабатывать 1-2 самолета.
Напомним, 1 сентября россия заявила, что развернула и поставила на боевое дежурство ракетный комплекс Сармат, которым российский президент Владимир путин пугал мир еще в 2018 году.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии