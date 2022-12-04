Провал в войне с Украиной может изменить дальнейшие цели путина - разведка США

12:37 04 декабря Киев, Украина

Президент россии владимир путин не ожидал, что вооруженные силы рф в Украине столкнутся с провалом. Это "открытие" может повлиять на его цели в войне. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии, в субботу, 3 декабря, пишет Reuters.

При этом она подчеркнула, что глава кремля не намерен отказываться от долгосрочных планов по Украине.

"Возможно, путин захочет сократить свои краткосрочные военные цели, чтобы вернуться к своим планам через некоторое время", - заявила Хейнс.

Она сказала, что россия "довольно быстро" израсходовала свои военные запасы.

"Я действительно думаю, что он становится более осведомленным о проблемах, с которыми сталкиваются военные в россии. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на данном этапе полную картину проблем. Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой", - сказала Хейнс.

Отвечая на вопрос о последствиях атак россии на энергосистему Украины и другую гражданскую инфраструктуру, Хейнс сказала, что цель москвы отчасти состояла в том, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению. В то же время, она отметила, что украинцы так же настроены на победу, хотя экономика страны страдает.

Отметим, российские захватчики не оставляют попыток прорвать позиций ВСУ на восточном фронте.

Напомним, военно-политическое руководство российской федерации в начале полномасштабного вторжения в Украину планировало не только захват территории и свержение правительства, но и готовило при интервенции массовые убийства граждан.