Провал в войне с Украиной может изменить дальнейшие цели путина - разведка США

Президент россии владимир путин не ожидал, что вооруженные силы рф в Украине столкнутся с провалом. Это "открытие" может повлиять на его цели в войне. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии, в субботу, 3 декабря, пишет Reuters.
При этом она подчеркнула, что глава кремля не намерен отказываться от долгосрочных планов по Украине.
Она сказала, что россия "довольно быстро" израсходовала свои военные запасы.
Отвечая на вопрос о последствиях атак россии на энергосистему Украины и другую гражданскую инфраструктуру, Хейнс сказала, что цель москвы отчасти состояла в том, чтобы подорвать волю украинцев к сопротивлению. В то же время, она отметила, что украинцы так же настроены на победу, хотя экономика страны страдает.
Отметим, российские захватчики не оставляют попыток прорвать позиций ВСУ на восточном фронте.
Напомним, военно-политическое руководство российской федерации в начале полномасштабного вторжения в Украину планировало не только захват территории и свержение правительства, но и готовило при интервенции массовые убийства граждан.
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