Провал блицкрига поставил путина в безвыходное положение - Кучма

17:13 04 августа Киев, Украина

Путин просчитался, напав на Украину, но ради сохранения власти ему нужно выдать какие-то результаты вторжения за победу в войне.

Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кучма в разговоре с «Би-би-си».

«Если говорить об эмоциональной составляющей, путин сегодня хотел бы, чтобы все, как в сказке, открутилось, отыгралось назад. Чтобы 24 февраля вроде бы не было», — уверен Кучма.

Кучма заявил, что «блицкриг провалился, причем провалился в результате рокового просчета путина».

«Именно так — это был фатальный просчет в преступных планах, а не какая-то там невинная „ошибка“, о которой говорят те, кто хочет „сохранить лицо“ путину. Поздно. Не открутишь, не сохранишь», — сказал он.

По его словам, западная помощь Украине и санкции против россии стали «неприятным и болезненным сюрпризом» для путина. Однако теперь, уверен экс-президент, руководство россии должно решить задачу сохранения своей власти. Для этого нужно, «чтобы русский обыватель с манией величия получил свою порцию наркотика, создающего ту самую виртуальную реальность, где он чувствует себя владыкой мира и героическим победителем», заключил Кучма.

«Что власти будут продавать ему как победу? Что смогут. Разрушение нашей инфраструктуры и нашего промышленного потенциала, которую будет выдавать за „демилитаризацию“. Судилище над азовцами, которое объявят той мифической „денацификацией“. Полную оккупацию "ЛДНР", сухопутный коридор в Крым, днепровскую воду…», — считает бывший украинский президент.

По словам Кучмы, февральское вторжение россии стало для него потрясением. Однако, заявил экс-президент Украины, он лишился иллюзий о природе российской власти еще в 2003 году, когда россия предприняла попытку построить дамбу через Керченский пролив к острову Тузла: «Во время первой попытки московского посягательства на украинский Крым я отдал приказ стрелять на поражение, если россияне попытаются ворваться на наш остров Тузла. И я понимал реальный уровень российской угрозы, ведь был неплохо информирован из разных источников».



Попытка строительства дамбы привела к межгосударственному конфликту о принадлежности острова. Однако в итоге остров продолжал управляться Украиной. После аннексии Крыма в 2014 году россия в одностороннем порядке заявила о своем территориальном праве на Керченский пролив и остров Тузла. Позже через него был проложен участок Крымского моста.