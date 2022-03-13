Противостояние угрозам России вынуждает НАТО увеличивать военный потенциал

10:06 14 июня Киев, Украина

Еще со времен холодной войны НАТО не испытывал такой мощной угрозы, которая сейчас исходит от приемницы СССР – России. Шаткий мир, который был достигнут договорами об ядерном разоружении, практически утрачен из-за имперских амбиций Кремля. По заявлению генсека Альянса Йенса Столтенберга, НАТО будет наращивать свой военный потенциал для противодействия России.

Столтенберг рассказал, что подход НАТО к России основан на том, что "мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".

"Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", - заявил Столтенберг.

По его словам, Альянс будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.

Одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями, сообщил генсек.

Столтенберг также подчеркнул важность санкций, введенных против России. По его словам, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров НАТО, таких как Украина и Грузия".

На саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, планируется утвердить новую политику кибер и космической обороны, а также обсудить противодействие России и Китаю, и сотрудничество с Украиной и Грузией.