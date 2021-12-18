Противостояние путинской агрессии: в Канаде прошел международный форум безопасности

16:56 22 Ноябрь Киев, Украина





Украинская делегация во главе с Секретарем



Американская делегация подтвердила свою двухпартийную поддержку демократических партнеров на фоне роста путинской агрессии. В эти выходные в городе Галифакс (Канада) прошел международный форум безопасности, с участием представителей Украины, США и КанадыУкраинская делегация во главе с Секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым, Министром нацобороны Канады Анитой Ананд, замом нацобороны Канады Джоди Томасом, делегацией сенаторов США, в которую вошли сенатор-республиканец, член Комитета иностранных дел Сената Джим Риш и сенатор от Демократической партии, член Комитетов вооруженных сил и иностранных дел Сената Джин Шагин, а также сенаторы Тим Кейн, Крис Кунс, Роджер Викерс и Джонни Эрнство обсудили вопросы сотрудничества и актуальные угрозы, в частности дестабилизирующую тактику России в Восточной Европе.Американская делегация подтвердила свою двухпартийную поддержку демократических партнеров на фоне роста путинской агрессии.

"Украина – суверенная страна и мощный союзник Америки. Было честью встретить украинскую делегацию на форуме в Галифаксе", – сказал Джонни Эрнст, сенатор от Республиканской партии.

Он добавил: "Мы должны поддерживать народ Украины в противостоянии росту российской агрессии".

Также сенаторы подчеркнули важность международного сотрудничества в сфере безопасности. В совместном заявлении по результатам форума, сенаторы отметили: "Когда деятели, подобные Китаю и России все больше угрожают ценностям и интересам США и союзников, все важнее работать вместе, чтобы найти логические решения, которые могут быть воплощены сейчас и в течение следующих десяти лет".

Во время встреч Секретарь СНБО Украины поблагодарил канадских и американских партнеров за всестороннюю помощь и поддержку Украины и высказался за углубление сотрудничества в сфере безопасности с США и Канадой.