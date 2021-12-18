Противостояние путинской агрессии: в Канаде прошел международный форум безопасности

В эти выходные в городе Галифакс (Канада) прошел международный форум безопасности, с участием представителей Украины, США и Канады
Украинская делегация во главе с Секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым, Министром нацобороны Канады Анитой Ананд, замом нацобороны Канады Джоди Томасом, делегацией сенаторов США, в которую вошли сенатор-республиканец, член Комитета иностранных дел Сената Джим Риш и сенатор от Демократической партии, член Комитетов вооруженных сил и иностранных дел Сената Джин Шагин, а также сенаторы Тим Кейн, Крис Кунс, Роджер Викерс и Джонни Эрнство обсудили вопросы сотрудничества и актуальные угрозы, в частности дестабилизирующую тактику России в Восточной Европе.
Американская делегация подтвердила свою двухпартийную поддержку демократических партнеров на фоне роста путинской агрессии.
Украинская делегация во главе с Секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым, Министром нацобороны Канады Анитой Ананд, замом нацобороны Канады Джоди Томасом, делегацией сенаторов США, в которую вошли сенатор-республиканец, член Комитета иностранных дел Сената Джим Риш и сенатор от Демократической партии, член Комитетов вооруженных сил и иностранных дел Сената Джин Шагин, а также сенаторы Тим Кейн, Крис Кунс, Роджер Викерс и Джонни Эрнство обсудили вопросы сотрудничества и актуальные угрозы, в частности дестабилизирующую тактику России в Восточной Европе.
Американская делегация подтвердила свою двухпартийную поддержку демократических партнеров на фоне роста путинской агрессии.
Он добавил: "Мы должны поддерживать народ Украины в противостоянии росту российской агрессии".
Во время встреч Секретарь СНБО Украины поблагодарил канадских и американских партнеров за всестороннюю помощь и поддержку Украины и высказался за углубление сотрудничества в сфере безопасности с США и Канадой.
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