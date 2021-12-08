Противодействие агрессии РФ: глава СБУ встретился с поверенной в делах США в Украине

12:20 14 Апрель Киев, Украина

Глава СБУ Иван Баканов провел встречу с поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, стороны обсудили угрозы безопасности и противодействие агрессии России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и хотят приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира”, — заявила Квин.

Сообщается, что глава СБУ в свою очередь отметил, что украинская спецслужба готова и в дальнейшем объединять усилия с международными коллегами, чтобы Украина могла еще более успешно сдерживать военные и гибридные угрозы со стороны РФ.

“Мы привыкли к постоянной угрозе со стороны РФ, так как уже не раз видели подобное „бряцание оружием“. Такое соседство — это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны. А мы не просто сосуществуем с ним уже 7 лет, а противодействуем ему. И благодаря международному партнерству Украина имеет дополнительные возможности для защиты собственного суверенитета”, — сказал Баканов.

Он отметил, что такая поддержка важна, когда нашей стране противостоит такой мощный враг, как Россия.



Также на встрече обсуждалось недавнее введение Украиной санкций к ряду физических и юридических лиц, перспективы реформы СБУ, сообщили в пресс-службе.