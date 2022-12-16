Против новой резолюции ООН по Крыму выступили 14 стран

Генеральная Ассамблея ООН приняла новую резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму - против нее выступили меньше государств, чем в предыдущий раз.
Об этом сообщают СМИ.
"За" проголосовали 82 страны, против - 14, 80 - воздержались. Кроме россии, против проголосовали беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Судан, Сирия и Зимбабве.
Это меньше, чем во время голосования 16 декабря 2021 года - тогда против проголосовали всего 25 государств.
В частности, на этот раз "воздержались" Сербия и Армения. По сравнению с прошлогодним голосованием, изменили позицию на "воздержались" также Индия, Кыргызстан, Саудовская Аравия, Филиппины.
Об этом сообщают СМИ.
"За" проголосовали 82 страны, против - 14, 80 - воздержались. Кроме россии, против проголосовали беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Судан, Сирия и Зимбабве.
Это меньше, чем во время голосования 16 декабря 2021 года - тогда против проголосовали всего 25 государств.
В частности, на этот раз "воздержались" Сербия и Армения. По сравнению с прошлогодним голосованием, изменили позицию на "воздержались" также Индия, Кыргызстан, Саудовская Аравия, Филиппины.
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