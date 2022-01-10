Протесты в Казахстане испугали Лукашенко и Путина

11:47 07 Январь Киев, Украина

Со 2 января 2022 года, в Казахстане начались массовые протесты, спровоцированные повышение цен на сжиженный газ. Однако в ходе протестов удалось ликвидировать остаточную власть Нурсултана Назарбаева. Это заставило Лукашенко и Путина усомниться в правильности решения транзита власти.

В 2019 году, “бессменный лидер и первый президент независимого Казахстана” Нурсултан Назарбаев добровольно сложил с себя полномочия. При этом он занял пост бессменного лидера в Совете безопасности и создал свою партию, чтобы влиять на процессы в стране. Его непосредственным преемником стал Косым-Жомарт Токаев, экс-глава Сената. Он выбрал путь демократических перемен.

До сих пор, казахстанская система транзита власти считалась идеальной. Примерно таким же способом намеревались воспользоваться Лукашенко и Путин. Однако теперь, глядя на события в Казахстане, оба диктатора, вероятно, будут оттягивать процесс передачи власти.

В случае с Путиным, он никогда конкретно не говорил о том, что намерен выдвигаться на новый президентский срок. Наоборот, перед очередными выборами, он убеждал, что “больше не будет”. В тоже время, не только выдвигался, но и, по всей видимости, с помощью фальсификаций, становился президентом России. Причина тому – отсутствие преемников. В преддверье 2024 году (предстоящие выборы в президенты РФ), Путин определенно останется во главе страны, так как транзит власти, как показал Казахстан, успешным не будет.

Что касается Лукашенко, то у него нет выбора. Передача власти произойдет в любом случае. И бразды правления будут переданы пророссийским силам. Однако теперь, Александр Григорьевич также будет оттягивать этот момент. На примере Назарбаева, бацька будет опасаться не только за остатки власти в стране, которые он рассчитывал получить после ухода с поста президента, но и за свое здоровье.

Не стоит забывать, что протесты, которые поднялись в Казахстане, это наибольшее “зло” и страх, как для Путина, так и для Лукашенко. И хотя народ требовал уменьшить цены на газ, после выполнения требований, люди начали выдвигать новые условия, среди которых – отставка правительства Казахстана и в первую очередь Назарбаева с его партией. Токаев пошел на это. Пока что не понятно, будет ли иметь значение официальная отставка бывшего президента Казахстана или же он останется управлять страной из тени, но для Лукашенко и Путина, случись такое в Белоруссии или России, это конец.

Вряд ли протесты приведут к революции в стране. Токаев запросил поддержку у России и Белоруссии, чтобы зачистить города. В тоже время, очередная серьезная волна протестов в еще одной бывшей стране СССР показала, что каждая постсоветское государство переживет подобное. Вероятно, Россия прочувствует это последней и в самом большем масштабе, если, конечно, люди там еще на что-то способны оставаясь под гнетом репрессий и пропаганды.