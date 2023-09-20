Протест Польши украинскому послу: реакция на высказывания президента Украины в ООН

Посол Украины Василий Зварич был приглашен на встречу в Министерство иностранных дел Польши в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, сделанным на Генеральной Ассамблее ООН.
Информацию об этом предоставило польское Министерство иностранных дел 20 сентября.
Заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Павел Яблонский встретил посла и выразил решительный протест со стороны Польши в отношении заявлений президента Зеленского.
В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН, Зеленский утверждал, что некоторые страны ЕС косвенно поддерживают россию, симулируя солидарность. Польша настаивает на том, что этот тезис является ошибочным, особенно в отношении Польши, которая оказывала поддержку Украине с самого начала конфликта.
Польское Министерство иностранных дел подчеркнуло, что давление на Польшу на многосторонних форумах или отправка жалоб не являются подходящими методами разрешения споров между двумя странами. Яблонский также отметил, что действия Польши для защиты интересов своих фермеров соответствуют национальному и международному праву, а также праву ЕС.
Заместитель министра также выразил беспокойство по поводу публичных заявлений высших представителей украинской власти, которые, по его мнению, упрощают сложные аспекты экспорта украинской сельхозпродукции в соседние страны.
Польское Министерство иностранных дел надеется, что украинская политика и коммуникации будут отражать реальное состояние отношений между Польшей и Украиной, учитывая историческую помощь, предоставленную Польшей украинскому населению и государству, а также широкий спектр сотрудничества между двуми странами.
Информацию об этом предоставило польское Министерство иностранных дел 20 сентября.
Заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Павел Яблонский встретил посла и выразил решительный протест со стороны Польши в отношении заявлений президента Зеленского.
В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН, Зеленский утверждал, что некоторые страны ЕС косвенно поддерживают россию, симулируя солидарность. Польша настаивает на том, что этот тезис является ошибочным, особенно в отношении Польши, которая оказывала поддержку Украине с самого начала конфликта.
Польское Министерство иностранных дел подчеркнуло, что давление на Польшу на многосторонних форумах или отправка жалоб не являются подходящими методами разрешения споров между двумя странами. Яблонский также отметил, что действия Польши для защиты интересов своих фермеров соответствуют национальному и международному праву, а также праву ЕС.
Заместитель министра также выразил беспокойство по поводу публичных заявлений высших представителей украинской власти, которые, по его мнению, упрощают сложные аспекты экспорта украинской сельхозпродукции в соседние страны.
Польское Министерство иностранных дел надеется, что украинская политика и коммуникации будут отражать реальное состояние отношений между Польшей и Украиной, учитывая историческую помощь, предоставленную Польшей украинскому населению и государству, а также широкий спектр сотрудничества между двуми странами.
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