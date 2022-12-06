Пропагандисты готовят россию к поражению - Буданов

16:25 06 декабря Киев, Украина

В рф пропагандисты стали критиковать российский генералитет и начали обсуждать свое нежелание проиграть войну. По словам Буданова, проигрыш россии - это уже решенный вопрос.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
 
"Украина уже победила. Это уже чувствуют все в мире и у нас это понимают. Да, будет трудно еще определенный период времени, но глобально это ничего не изменит... Я думаю, что вы увидели, что за последние три месяца риторика всех кремлевских пропагандистов резко изменилась. Сначала они начали осторожно критиковать свое руководство, потом - высший генералитет и сейчас они уже дошли до того, что о победе не идет речь, лишь бы не проиграть, но все понимают, что это нереально. Проигрыш уже на лицо. Еще раз говорю, будут еще немного определенные тяжелые времена, но проигрыш россии - это уже решенный вопрос и они сами об этом прекрасно знают",- отметил Буданов.

По словам руководителя ГУР, Украина согласно его предыдущим прогнозам, "движется по графику".

Буданов рассказал, что в россии всегда были два враждующих лагеря: те, кто имеет более либеральные взгляды и те, кто поддерживает пророссийскую диктатуру.

Но сейчас, по словам главы разведки, в россии происходит разделение не просто на либералов и не либералов, а оккупанты начинают делиться по принципу, "какая группа придет к власти следующей".

Он также призвал не надеяться на массовый внутренний конфликт с митингами россиян в крупных городах, потому что "россия не такая страна".