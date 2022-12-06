Пропагандисты готовят россию к поражению - Буданов

В рф пропагандисты стали критиковать российский генералитет и начали обсуждать свое нежелание проиграть войну. По словам Буданова, проигрыш россии - это уже решенный вопрос.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
По словам руководителя ГУР, Украина согласно его предыдущим прогнозам, "движется по графику".
Буданов рассказал, что в россии всегда были два враждующих лагеря: те, кто имеет более либеральные взгляды и те, кто поддерживает пророссийскую диктатуру.
Но сейчас, по словам главы разведки, в россии происходит разделение не просто на либералов и не либералов, а оккупанты начинают делиться по принципу, "какая группа придет к власти следующей".
Он также призвал не надеяться на массовый внутренний конфликт с митингами россиян в крупных городах, потому что "россия не такая страна".
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