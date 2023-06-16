Пропаганда рф старается снизить значимость украинского контрнаступления - ISW

09:28 12 июня Киев, Украина





Об этом сообщает американский



Как отмечается в публикации,



Также геолокационные кадры и российские источники показали, что украинские силы освободили несколько населенных пунктов в ходе наземных атак к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки в западной части Донецкой области. В то же время российские источники сообщили, что украинские силы продолжали наступление юго-западнее Орехова в Запорожской области, и что украинские силы добились успехов в этом районе. Российская пропаганда прилагает усилия, чтобы приуменьшить первые результаты контрнаступления Сил обороны на оккупированных территориях.Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).Как отмечается в публикации, украинские силы провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 10 и 11 июня, достигнув определенных успехов. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы проводят наступательные операции в районе Бахмута, а российские источники заявили о продолжении украинских наземных атак на северном и южном флангах города.Также геолокационные кадры и российские источники показали, что украинские силы освободили несколько населенных пунктов в ходе наземных атак к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки в западной части Донецкой области. В то же время российские источники сообщили, что украинские силы продолжали наступление юго-западнее Орехова в Запорожской области, и что украинские силы добились успехов в этом районе.

"Украинские силы визуально подтвердили наступление в западной части Донецкой области и западной части Запорожской области, что российские источники подтвердили, но попытались приуменьшить", - отмечают аналитики ISW.

Кроме того, Анна Маляр сообщила, что украинские силы продвинулись на 300-1500 м на юге Украины. Она и другие украинские и российские источники сообщили, что в период с 10 по 11 июня украинские силы преуспели к югу от Великой Новоселки, в том числе освободили Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожево и Новодаровку.



Однако некоторые российские источники сообщили, что бои продолжаются в серой зоне или оспариваемых районах, или что украинские силы действуют в районах, которые российские войска не полностью оккупировали до украинских атак на юге Украины.