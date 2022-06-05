Пролет российских ракет над АЭС угрожает ядерной катастрофой - Энергоатом

Армия-агрессор уже успела проявить свое безграмотное и халатное отношение к ядерной угрозе при захвате Чернобыльской и Энергодарской АЭС. Бездумные действия в отношении атомной энергетики со стороны орков продолжаются. Российская крылатая ракета пролетела над Южно-Украинской АЭС на критически низкой высоте. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК Энергоатом в воскресенье, 5 июня.

"Сегодня россия совершила очередной акт ядерного терроризма – в 5.30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа Калибр, пролетела критически низко над Южно-Украинской АЭС", – говорится в сообщении.

В Энергоатоме считают, что эта ракета могла быть выпущена в сторону Киева, где позже раздались взрывы.

"В настоящее время россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле над Южно-Украинской АЭС пролетели три российские ракеты. Они были выпущены с территории Беларуси в направлении Николаева.