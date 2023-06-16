Прокурор МУС находится в розыске МВД россии за ордер на арест путина

18:25 19 мая Киев, Украина

МВД россии объявило в розыск Карима Хана - прокурора Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест владимира путина и российского детского омбудсмена, обвиняемых в похищении детей из Украины.

Эту информацию сообщает российское издание.

Согласно отчетам российских СМИ, имя Карима Хана появилось в базе розыска МВД россии.

При этом не уточняется, по какой статье МВД россии "разыскивает" прокурора МУС.