Прокурор МУС находится в розыске МВД россии за ордер на арест путина

МВД россии объявило в розыск Карима Хана - прокурора Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест владимира путина и российского детского омбудсмена, обвиняемых в похищении детей из Украины.
Эту информацию сообщает российское издание.
Согласно отчетам российских СМИ, имя Карима Хана появилось в базе розыска МВД россии.
При этом не уточняется, по какой статье МВД россии "разыскивает" прокурора МУС.
Эту информацию сообщает российское издание.
Согласно отчетам российских СМИ, имя Карима Хана появилось в базе розыска МВД россии.
При этом не уточняется, по какой статье МВД россии "разыскивает" прокурора МУС.
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