Прокуратура установила личности российских мародеров из Бучи

17:34 02 июня Киев, Украина

Установлена личность 10 мародеров служащих армии рф, которые разграбили имущество жителей города Буча.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в четверг, 2 июня.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора установлено и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны 10 военнослужащим рф, разграбившим имущество гражданского населения Бучанской городской территориальной громады Киевской области (ч.1 ст.438 УК Украины)", – говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, с 24 февраля по 31 марта нынешнего года военнослужащие воинской части нацгвардии рф во время оккупации Бучи занимались разграблением ценностей местного населения.

"Исключительно для личной наживы российские военные забирали частное имущество горожан, которое никак не могло быть использовано в военных целях: от нижнего белья и одежды до крупной бытовой техники", – подчеркивается в сообщении

В прокуратуре отмечают, что после освобождения территорий Киевской области, оккупанты из белорусского города Мозырь пересылали награбленное в Украине имущество почтовыми отправлениями своим родственникам.