Прокуратура Литвы расследует незаконный вывоз украинских детей в беларусь

18:01 13 июня Киев, Украина





Генеральный прокурор Нида Грюнскене подтвердила эту информацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Литвы.



Согласно имеющейся у прокуратуры Литвы информации, более 2 тысяч украинских детей, в основном сирот, были незаконно перевезены в лагеря беларуси с временно оккупированных россией территорий Украины после начала военных действий россии против Украины. Прокуратура Литвы приступила к расследованию случаев незаконного вывоза украинских детей на территорию беларуси.Генеральный прокурор Нида Грюнскене подтвердила эту информацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Литвы.Согласно имеющейся у прокуратуры Литвы информации, более 2 тысяч украинских детей, в основном сирот, были незаконно перевезены в лагеря беларуси с временно оккупированных россией территорий Украины после начала военных действий россии против Украины.

"Это действие, по-видимому, осуществлено по указанию или с согласия белорусского режима", - отмечают представители прокуратуры Литвы.

Уголовный кодекс Литвы предусматривает серьезные наказания за подстрекательство или организацию депортации гражданских лиц с оккупированной территории в нарушение международного права - от 5 до 15 лет лишения свободы.



Также за незаконное разделение детей с родителями или опекунами предусмотрено лишение свободы до восьми лет.



Прокуратура Литвы тщательно расследует эти случаи и преследует цель установить все обстоятельства и привлечь виновных лиц к справедливому наказанию.