Прокуратура Литвы расследует незаконный вывоз украинских детей в беларусь

Прокуратура Литвы приступила к расследованию случаев незаконного вывоза украинских детей на территорию беларуси.
Генеральный прокурор Нида Грюнскене подтвердила эту информацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Литвы.
Согласно имеющейся у прокуратуры Литвы информации, более 2 тысяч украинских детей, в основном сирот, были незаконно перевезены в лагеря беларуси с временно оккупированных россией территорий Украины после начала военных действий россии против Украины.
Генеральный прокурор Нида Грюнскене подтвердила эту информацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Литвы.
Согласно имеющейся у прокуратуры Литвы информации, более 2 тысяч украинских детей, в основном сирот, были незаконно перевезены в лагеря беларуси с временно оккупированных россией территорий Украины после начала военных действий россии против Украины.
Уголовный кодекс Литвы предусматривает серьезные наказания за подстрекательство или организацию депортации гражданских лиц с оккупированной территории в нарушение международного права - от 5 до 15 лет лишения свободы.
Также за незаконное разделение детей с родителями или опекунами предусмотрено лишение свободы до восьми лет.
Прокуратура Литвы тщательно расследует эти случаи и преследует цель установить все обстоятельства и привлечь виновных лиц к справедливому наказанию.
Также за незаконное разделение детей с родителями или опекунами предусмотрено лишение свободы до восьми лет.
Прокуратура Литвы тщательно расследует эти случаи и преследует цель установить все обстоятельства и привлечь виновных лиц к справедливому наказанию.
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