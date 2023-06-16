Прокуратура и полиция проводят обыски в КГГА после жалоб на закрытое укрытие

Киевская городская прокуратура и полиция активно проводят обыски в зданиях Киевской городской государственной администрации, реагируя на заявления жителей о недоступности укрытия во время ночной атаки, в результате которой три человека погибли.
Пресс-секретарь прокуратуры, Надежда Максимец, подтвердила проведение следственных действий и уточнила, что обыски проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения.
Ранее правоохранительные органы уже провели обыски в медицинском учреждении, где во время тревоги и обстрелов было закрыто бомбоубежище, а также в здании Деснянской районной государственной администрации.
Один из жителей столицы, Ярослав, потерявший свою жену во время ночной атаки, рассказал, что люди бежали в укрытие, но было закрыто.
Пресс-секретарь прокуратуры, Надежда Максимец, подтвердила проведение следственных действий и уточнила, что обыски проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения.
Ранее правоохранительные органы уже провели обыски в медицинском учреждении, где во время тревоги и обстрелов было закрыто бомбоубежище, а также в здании Деснянской районной государственной администрации.
Один из жителей столицы, Ярослав, потерявший свою жену во время ночной атаки, рассказал, что люди бежали в укрытие, но было закрыто.
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