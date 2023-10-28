Производство оружия и военной техники – приоритет номер один для Украины

18:28 24 октября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что производство наращивающего Украина оружия, техники и снарядов — это приоритет номер один. По его словам, не меньшее внимание заслуживают энергетика, инфраструктура и агросектор.

Об этом глава государства сказал во время выступления на шестом немецко-украинском экономическом форуме "Восстановление, разумный рост и безопасность", которое проходит в ФРГ.

"Прежде всего, прошу обратить ваше внимание на оборонную сферу в Украине – наше производство оружия , техники и снарядов, которое мы наращиваем. Это наш производственный приоритет номер один, и некоторые немецкие компании уже начали предметное сотрудничество с нами в этой сфере. Приглашаю все остальные", - сказал Зеленский.

Он отметил, что не меньшее внимание заслуживают украинская энергетика, инфраструктура, агропроизводство и восстановление.

"Сферы, которые сейчас во время войны особенно нуждаются в международном сотрудничестве. И которые после войны дадут особую отдачу каждой компании, которая начнет работать с Украиной и в Украине уже сейчас, пока другие только анализируют перспективы", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Германия является надежным партнером для Украины и подчеркнул, что совместный труд открывает для двух стран возможности для улучшения безопасности и развития.