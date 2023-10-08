Производство БпЛА в Украине за год выросло в100 раз – Шмыгаль

О необходимости дронов для фронта знает каждый украинец. Дроны, как и снаряды, являются расходным вооружением. Но, в отличие от снарядов, они помогают сберечь жизни наших воинов. Поэтому их нужно много.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, производство беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Украине за год выросло в сто раз.
По его словам, в этот период более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.
Он указал, что рост производства дронов обусловлен за счет максимального упрощения бюрократических процедур.
Также он подчеркнул, что в следующем году украинский ВПК будет иметь еще больше ресурсов, затраты на оборонные производства в Украине вырастут в семь раз, то есть до 55,8 млрд грн.
Ранее сообщалось, что Армия дронов за месяц поразила 136 танков и 270 орудий россии.
Также сообщалось, что турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует 100 миллионов долларов в три проекта в Украине. Строительство завода по производству беспилотников будет завершено через полтора года.
Как известно, в Украине уже три государственных оборонных завода начали производство FPV-дронов.
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