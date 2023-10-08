Производство БпЛА в Украине за год выросло в100 раз – Шмыгаль

08:00 08 октября Киев, Украина

О необходимости дронов для фронта знает каждый украинец. Дроны, как и снаряды, являются расходным вооружением. Но, в отличие от снарядов, они помогают сберечь жизни наших воинов. Поэтому их нужно много.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, производство беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Украине за год выросло в сто раз.

По его словам, в этот период более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.

"Путь дрона от разработки до его закупки теперь максимально короткий. За год производство дронов выросло в 100 раз. Разработкой беспилотников стали заниматься более 200 украинских компаний", - сказал Шмыгаль.

Он указал, что рост производства дронов обусловлен за счет максимального упрощения бюрократических процедур.

"Упростили бюрократические процедуры по оборонным закупкам украинских беспилотников. Путь дрона от разработки до его закупки сейчас максимально короткий", - отметил глава правительства.

Также он подчеркнул, что в следующем году украинский ВПК будет иметь еще больше ресурсов, затраты на оборонные производства в Украине вырастут в семь раз, то есть до 55,8 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Армия дронов за месяц поразила 136 танков и 270 орудий россии.

Также сообщалось, что турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует 100 миллионов долларов в три проекта в Украине. Строительство завода по производству беспилотников будет завершено через полтора года.

Как известно, в Украине уже три государственных оборонных завода начали производство FPV-дронов.