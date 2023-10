Производители "Кинжалов" продолжают получать компоненты из ЕС

Кроме того, семья директора "Конструкторского бюро машиностроения", производящего "Кинжалы", обосновалась в Европе, говорится в расследовании The Insider.Издание отмечает, что во время войны "Ростех" нарастил производство "Кинжалов". Один "Кинжал" стоит российскому бюджету 10 млн долларов (приблизительно 50 тысяч средних российских пенсий).Ракеты, разработанные на основе ракет "Искандер", выпускает российская корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ") из Коломны, входящей в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Возглавляет "КБМ" 64-летний Сергей Питиков.Согласно информации на сайте госзакупок рф, НПК "КБМ" получает камеры тепла и холода производства компании "Espec" от московского ООО "Остек-Тест", и во время войны импортирующего оборудование из Польши. Отправителем была компания Intertrans Sp. z oo из Седльце.Отмечается, что многие поставки из Германии. В частности, токарные станки поставляло ООО "KEB-Рус" - партнер немецкой компании KEB, авторизованный поставщик компонентов и разработчик систем управления для технологических процессов и оборудования на их основе. Во время войны KEB-Рус также импортирует из Германии кабели.Поставщик ружейных сверл и других инструментов производителя Sandvik для УПК "КБМ" - ООО "Мир станочника". российский оборонный подрядчик получает продукцию Sandvik от IR-Logistik GmbH из Берлина. К примеру, в январе этого года были осуществлены поставки сменных рабочих инструментов.Научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП), также входящий в Ростех, является разработчиком "мозгов" для "Кинжалов". Его подрядчиком является АО "Радиант-ЭК", которое также снабжало интегральные микросхемы и непосредственно УПК "КБМ". "Радиант-ЭК" импортирует из Германии катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов (отправитель - Advantek Gmbh).По данным расследователей, еще одна российская фирма, имеющая госконтракт с НИИЭП и НПК "КБМ", - ООО "Сонатек", которая предлагает "современное измерительное и металлообрабатывающее оборудование от ведущих мировых производителей". "Сонатек" располагает широким кругом европейских торговых контрагентов - UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z oo (Польша), UAB „CUST LT“ (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвия), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгия), Aberlink Ltd (Великобритания) и другие.The Insider также писал об американских микросхемах от Texas Instruments, Analog Devices и Altera, которые используются в "Кинжалах". Выяснилось, что московское ООО "ЭТС Электроникс", созданное в 2021 году, ввозит микросхемы этих производителей через китайскую компанию ETC Electronics Limited.The Insider также выяснил, что дочь и внуки главы КБМ живут в Швеции. В 2021 году Майя Питикова купила дом в маленьком городке Рюдсгорд недалеко от Мальме примерно за полмиллиона евро. Согласно шведским реестрам суммарный годовой доход ее и ее партнера достаточно скромный — около 80 тысяч евро в год. Без помощи родных, кредита или накоплений за предыдущие годы позволить себе такую недвижимость вряд ли можно. К тому же в прошлом году Питикова приобрела еще и автомобиль Tesla Model 3 Standard Range Plus стоимостью, равной ее годовому доходу.В разговоре с изданием Питикова заявила, что "путинский режим ведет преступную, кровавую, бессмысленную войну", но от дальнейших комментариев отказалась: "Я не готова участвовать в разговоре, который изначально был направлен против моего отца".