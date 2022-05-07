Производитель Mondi продаст свои активы в россии

Крупный производитель упаковки и бумаги в республике Коми продаст свои предприятия и полностью уйдет из российского рынка.
Об этом говорится в заявлении компании.
По состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость российских активов составляла 687 миллионов евро, говорят в Mondi.
Предприятие "Монди СЛПК" в республике Коми – крупнейший актив группы в России, на нем работает 4,5 тыс человек.
Предприятие "Монди СЛПК" в республике Коми – крупнейший актив группы в России, на нем работает 4,5 тыс человек.
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