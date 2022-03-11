Производитель дронов DJI ограничил использование своей технологии Aeroscope для ВСУ, но не для оккупантов РФ

10:22 11 Март Киев, Украина

Согласно последним сообщениям из Украины, китайский производитель дронов DJI Global ограничили возможности своей технологии Aeroscope для украинской армии, дав российским оккупантам значительное преимущество в воздушной разведке.

Об этом сообщил в Twitter архитектор программного обеспечения Владимир Шиманский.



Он отметил, что это может оказаться технической проблемой. Но такой вариант маловероятен, так как есть сообщения о том, что DJI ограничит или прекратит поставки своих дронов в Украину. Поэтому Шиманский не рекомендовал украинским владельцам DJI обновлять какое-либо программное обеспечение или прошивку, но предложил отключать геолокацию и регистрировать свои дроны только за пределами Украины.

«Русские используют… эту технологию для отслеживания позиций операторов беспилотников, чтобы нацеливать на их артиллерийский/ракетный огонь. Другими словами, россияне используют технологию DJI, чтобы убивать операторов украинских дронов. Согласно последним сообщениям украинской армии, технология Aeroscope фактически отключена для украинских операторов. То есть, пока у россиян есть технические возможности отслеживать операторов украинских дронов DJI, украинская армия не может делать то же самое. Это, в свою очередь, означает, что крупнейшая китайская компания по производству беспилотников тайно поддерживает действия российской армии в Украине, предоставляя россиянам доступ ко всем своим технологическим возможностям и дистанционно отключая их для украинцев», — пояснил он.

Позже Шиманский добавил, что есть сообщения о том, что несколько систем Aeroscope все еще работают в Украине, однако многие другие (в том числе охраняющие атомные станции) недоступны.



DJI Aeroscope — это проприетарное оборудование, позволяющее отслеживать движение любого дрона DJI в радиусе 10 километров. Вместе с дополнительными антеннами производства DJI диапазон может быть увеличен до 50 километров. Кроме того, технология Aeroscope позволяет увидеть ТОЧНОЕ положение оператора дрона, а также его личные данные, которые он использовал при регистрации. Украинские военные используют различные модели дронов DJI в своей разведывательной деятельности. Эта китайская компания является крупнейшим производителем дронов в мире.



Дроны DJI популярны среди украинских военных. Недавно финские волонтеры передали нашей армии 140 дронов DJI Mavic Mini.

Ответ одного из представителей компании DJI указал что это могут быть проблемы с интернет покрытием, в то самое время как на территории всей Украины мобильные операторы включили всеукраинский роуминг и максимально исключили всякую возможность потери интернет сигнала.