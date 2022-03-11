Производитель дронов DJI ограничил использование своей технологии Aeroscope для ВСУ, но не для оккупантов РФ

10:22 11 Март Киев, Украина

Согласно последним сообщениям из Украины, китайский производитель дронов DJI Global ограничили возможности своей технологии Aeroscope для украинской армии, дав российским оккупантам значительное преимущество в воздушной разведке.

 
Об этом сообщил в Twitter архитектор программного обеспечения Владимир Шиманский.

Он отметил, что это может оказаться технической проблемой. Но такой вариант маловероятен, так как есть сообщения о том, что DJI ограничит или прекратит поставки своих дронов в Украину. Поэтому Шиманский не рекомендовал украинским владельцам DJI обновлять какое-либо программное обеспечение или прошивку, но предложил отключать геолокацию и регистрировать свои дроны только за пределами Украины.
 
«Русские используют… эту технологию для отслеживания позиций операторов беспилотников, чтобы нацеливать на их артиллерийский/ракетный огонь. Другими словами, россияне используют технологию DJI, чтобы убивать операторов украинских дронов. Согласно последним сообщениям украинской армии, технология Aeroscope фактически отключена для украинских операторов. То есть, пока у россиян есть технические возможности отслеживать операторов украинских дронов DJI, украинская армия не может делать то же самое. Это, в свою очередь, означает, что крупнейшая китайская компания по производству беспилотников тайно поддерживает действия российской армии в Украине, предоставляя россиянам доступ ко всем своим технологическим возможностям и дистанционно отключая их для украинцев», — пояснил он.
Позже Шиманский добавил, что есть сообщения о том, что несколько систем Aeroscope все еще работают в Украине, однако многие другие (в том числе охраняющие атомные станции) недоступны.

DJI Aeroscope — это проприетарное оборудование, позволяющее отслеживать движение любого дрона DJI в радиусе 10 километров. Вместе с дополнительными антеннами производства DJI диапазон может быть увеличен до 50 километров. Кроме того, технология Aeroscope позволяет увидеть ТОЧНОЕ положение оператора дрона, а также его личные данные, которые он использовал при регистрации. Украинские военные используют различные модели дронов DJI в своей разведывательной деятельности. Эта китайская компания является крупнейшим производителем дронов в мире.

Дроны DJI популярны среди украинских военных. Недавно финские волонтеры передали нашей армии 140 дронов DJI Mavic Mini.
 
Ответ представителя DJI
 
Ответ одного из представителей компании DJI указал что это могут быть проблемы с интернет покрытием, в то самое время как на территории всей Украины мобильные операторы включили всеукраинский роуминг и максимально исключили всякую возможность потери интернет сигнала.
 