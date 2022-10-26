Производитель NASAMS передал два комплекса США. Их направят в Украину

Компания Raytheon Technologies передала правительству Соединенных Штатов две системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины, сообщил ее исполнительный директор Грег Хейс в эфире CNBC.
Что известно
- После атак рф на критическую инфраструктуру Украины 10 октября США, Германия и Франция заявили об ускорении военной поддержки Украины. Соединенные Штаты Америки ускоряют отправку современных средств противовоздушной обороны NASAMS в Украину.
- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны от немецкого правительства Iris-2 и комплексы NASAMS от США в октябре.
- Соединенные Штаты Америки работают над созданием для Украины интегрированной оборонной ракетной системы для защиты воздушного пространства, включающей системы разной дальности и высоты, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
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