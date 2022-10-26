Производитель NASAMS передал два комплекса США. Их направят в Украину

"Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Два из них мы передали правительству несколько недель назад. Теперь их развернут в Украине. Это система противовоздушной обороны малой дальности, и она может стрелять и может сбить все в небе, от беспилотников до баллистических ракет и истребителей" – сказал Хейс.