Прогресс на Бахмутском и Запорожском направлениях: Маляр об успехах ВСУ

14:36 14 июня Киев, Украина





Информацию об этом распространила Анна Силы обороны продолжают активное наступление, отмечается прогресс на Бахмутском и Запорожском направлениях, несмотря на преимущество российских вооружений и авиации.Информацию об этом распространила Анна Маляр , заместитель министра обороны, через свой канал в Telegram.

"За последние сутки мы зарегистрировали прорыв на Бахмутском направлении, где на разных участках смогли продвинуться на 200-500 метров вперед. Также на Запорожском направлении наши силы продвинулись на 300-350 метров", - отметила Маляр в своем сообщении.



Согласно ее информации, вражеские силы продолжают сопротивление в районе села Макаровка на Бердянском направлении, а также в окрестностях Новоданиловки и Новопокровска на Мариупольском направлении.



Заместитель министра обороны подчеркнула, что наши защитники добиваются прогресса в крайне жестоких боевых условиях, преодолевая превосходство противника в авиации и артиллерии.



Российские силы понесли значительные потери как в личном составе, так и в оборудовании и вооружении. Например, за прошедшие сутки оккупанты лишились артиллерийской батареи самоходных орудий, 2 комплексов радиоэлектронной борьбы, до 10 единиц автомобильной техники, радиолокационного комплекса для разведки и контроля стрельбы, а также зенитно-ракетного комплекса.