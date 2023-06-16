Прогресс на Бахмутском и Запорожском направлениях: Маляр об успехах ВСУ

Силы обороны продолжают активное наступление, отмечается прогресс на Бахмутском и Запорожском направлениях, несмотря на преимущество российских вооружений и авиации.
Информацию об этом распространила Анна Маляр, заместитель министра обороны, через свой канал в Telegram.
Информацию об этом распространила Анна Маляр, заместитель министра обороны, через свой канал в Telegram.
Согласно ее информации, вражеские силы продолжают сопротивление в районе села Макаровка на Бердянском направлении, а также в окрестностях Новоданиловки и Новопокровска на Мариупольском направлении.
Заместитель министра обороны подчеркнула, что наши защитники добиваются прогресса в крайне жестоких боевых условиях, преодолевая превосходство противника в авиации и артиллерии.
Российские силы понесли значительные потери как в личном составе, так и в оборудовании и вооружении. Например, за прошедшие сутки оккупанты лишились артиллерийской батареи самоходных орудий, 2 комплексов радиоэлектронной борьбы, до 10 единиц автомобильной техники, радиолокационного комплекса для разведки и контроля стрельбы, а также зенитно-ракетного комплекса.
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