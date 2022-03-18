Прогнозы ООН в отношении послевоенного восстановления Украины

09:50 16 марта Киев, Украина

Если война в Украине затянется, то 90% населения могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью. По оценке Программы развития ООН (ПРООН), война сведет на нет два десятилетия экономических достижений.

Об этом сообщает Reuters.



Ахим Штайнер, администратор ПРООН, сказал, что его агентство работает с Киевским правительством, чтобы избежать худшего сценария коллапса экономики. Программа направлена на предоставление денежных переводов семьям на покупку продуктов питания, чтобы выжить, и удержать их от побега, поддерживая основные услуги.



«Если конфликт будет затяжным, если он будет продолжаться, мы увидим значительный рост уровня бедности», – сказал Штайнер агентству Reuters.



«Очевидно, что крайним концом сценария есть крах экономики в целом. И это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску (бедности)», – сказал он в своем докладе.



Предел бедности обычно определяется как покупательная способность от 5,50 до 13 долларов на человека в день, добавил он. По его словам, до того, как Россия начала свое вторжение 24 февраля, примерно 2% украинцев жили ниже отметки в 5,50 доллара.



«По нашим оценкам, до 18 лет развития Украины могут быть просто сведены на нет в течение 12-18 месяцев», – сказал Штайнер.