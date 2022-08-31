Прогноз Волкера о сроке войны в Украине совпал с прогнозом Арестовича

Война в Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом следующего года. Таким прогнозом поделился бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в беседе с украинскими журналистами в субботу, 6 августа.
При этом дипломат отметил, что следующая зима будет тяжелой для всей Европы - из-за проблем с энергоресурсами.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине точно завершится в течение 2,5 лет, а активные боевые действия – еще раньше.
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