Проект закона "О местном референдуме" вынесен на общественное обсуждение

18:43 22 Март Киев, Украина

Законопроект "О местном референдуме", определяющий правовые основы осуществления народного волеизъявления через местный, вынесен на общественное обсуждение.

Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.
"С целью учета мнения представителей общественности, прежде всего органов местного самоуправления, территориальных громад, ассоциаций органов местного самоуправления, данный законопроект обнародуется и выносится для общественного обсуждения. С текстом законопроекта каждый желающий может ознакомиться по ссылке", - говорится в сообщении
Предложения и замечания к законопроекту принимаются в электронном виде по адресу: [email protected]

Общественное обсуждение будет проходить до 11 апреля 2021 года.

Как напомнили в парламенте, на основании распоряжения Председателя Верховной Рады от 13 января 2020 года №2, с целью подготовки согласованных предложений относительно совершенствования действующего законодательства Украины по вопросам народовластия и прямой демократии, создана Рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия.

По результатам заседаний группы, после детального обсуждения и оживленных дискуссий ее участники одобрили подготовленный представителями гражданского общества очередной законопроект в сфере народовластия и прямой демократии - проект закона о местном референдуме.