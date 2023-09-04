Проект "Хочу жить": более 24 тысяч российских военных сдались в плен

07:10 28 августа Киев, Украина





По словам Юсова, проект "Хочу жить" работает эффективно и пользуется большой популярностью среди российских военных. Украинский проект "Хочу жить" помог более 24 тысячам российских военных сдаться в плен. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.По словам Юсова, проект "Хочу жить" работает эффективно и пользуется большой популярностью среди российских военных.

"С момента запуска проекта нам поступило более 24 тысяч заявок от военнослужащих рф, которые хотят сдаться в плен. Это очень хороший показатель", - отметил Юсов.

Проект "Хочу жить" был создан Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке Министерства обороны и Главного управления разведки Украины. Он призван помочь российским военным безопасно сдаться в плен.