Проект "Хочу жить": более 24 тысяч российских военных сдались в плен

Украинский проект "Хочу жить" помог более 24 тысячам российских военных сдаться в плен. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
По словам Юсова, проект "Хочу жить" работает эффективно и пользуется большой популярностью среди российских военных.
По словам Юсова, проект "Хочу жить" работает эффективно и пользуется большой популярностью среди российских военных.
Проект "Хочу жить" был создан Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке Министерства обороны и Главного управления разведки Украины. Он призван помочь российским военным безопасно сдаться в плен.
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