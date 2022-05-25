Продовольственный шантаж россии наносит ущерб слабым странам - Глава ЕК

17:51 25 мая Киев, Украина

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Москву в сдерживании поставок продовольствия для повышения мировых цен и торговле пшеницей в обмен на политическую поддержку.

Пишет The Wall Street Journal.



По словам фон дер Ляйен, россия, уже превратившая энергоносители в оружие, теперь делает то же самое с продовольствием, подрывая способность Украины экспортировать продовольствие. Она сравнила действия Москвы с



Глава Еврокомиссии рассказала, что российские войска в Украине крадут запасы зерна и сельскохозяйственную технику, преднамеренно нападают на зерновые склады и останавливают экспорт украинских продуктов питания, блокируя Черное море. Она напомнила, что в украинских портах заблокированы 20 млн тонн пшеницы. По словам фон дер Ляйен, россия, уже превратившая энергоносители в оружие, теперь делает то же самое с продовольствием, подрывая способность Украины экспортировать продовольствие. Она сравнила действия Москвы с голодомором , массовым голодом украинцев в 1930-х годах, организованным советскими лидерам.Глава Еврокомиссии рассказала, что российские войска в Украине крадут запасы зерна и сельскохозяйственную технику, преднамеренно нападают на зерновые склады и останавливают экспорт украинских продуктов питания, блокируя Черное море. Она напомнила, что в украинских портах заблокированы 20 млн тонн пшеницы.

«Последствия этих постыдных действий видны всем. Мировые цены на пшеницу стремительно растут», — подытожила фон дер Ляйен.

Слова главы Еврокомиссии подтверждают спутниковые снимки от Maxar Technologies от 19 и 21 мая. На них видно, как сухогрузы «Матрос Позынич» и «Матрос Кошка» в Крыму загружаются зерном. При этом Крым сам производит мало зерна, в отличие от украинских Херсонской и Запорожской областей, расположенных к северу. Украинские чиновники и источники CNN сообщили, что российские войска на занятых территориях опустошили несколько хранилищ и вывезли зерно на юг.



Бедные и уязвимые страны пострадают от этой ситуации больше всего, отметила глава Еврокомиссии. Она привела в пример Ливан, где цены на хлеб уже выросли на 70%.

«И вдобавок ко всему россия теперь копит свой собственный экспорт продуктов питания в качестве формы шантажа», — сказала она.

Евросоюз работает над поиском новых способов вывоза зерна из Украины, например, путем доставки украинской продукции по суше в европейские порты. О поиске новых способов экспортировать зерно также рассказал министр транспорта Великобритании Грант Шаппс. По его словам, голод, вызванный нехваткой зерна и продовольствия из-за вторжения в Украину, может привести к большему количеству смертей, чем сама война.



МИД рф неоднократно заявлял, что готов разблокировать украинские порты, как только западные страны снимут санкции с Москвы.