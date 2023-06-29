Продолжается наступательная операция Сил обороны на трех направлениях

10:44 29 июня Киев, Украина

Продолжается наступательная операция Сил обороны на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, есть успехи. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Успешны", — отметила Маляр.
В то же время оккупанты безуспешно продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Что происходит на юге
"На направлении Ровнополь - Володино наши имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав", – рассказала Маляр.
На Запорожском и Мелитопольском направлениях Силы обороны уничтожают оккупантов.

Войско рф подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона.

На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м.

Какая ситуация на востоке
В Бахмутском направлении украинские войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.
"Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь", - отметила Маляр.
  • В направлении Клещиевки Силы обороны продвинулись на 1200 м.
  • В направлении Курдюмовки - на 1500 м
Борьба идет на флангах города.
"Наши имеют успех. Сейчас закрепляются на уволенных рубежах. В общем на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами", — объяснила чиновник.