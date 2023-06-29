Продолжается наступательная операция Сил обороны на трех направлениях

10:44 29 июня Киев, Украина

Продолжается наступательная операция Сил обороны на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, есть успехи. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Успешны", — отметила Маляр.

В то же время оккупанты безуспешно продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.



Что происходит на юге

"На направлении Ровнополь - Володино наши имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав", – рассказала Маляр.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях Силы обороны уничтожают оккупантов.



Войско рф подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона.



На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м.



Какая ситуация на востоке

В Бахмутском направлении украинские войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.

"Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь", - отметила Маляр.

В направлении Клещиевки Силы обороны продвинулись на 1200 м.

В направлении Курдюмовки - на 1500 м

Борьба идет на флангах города.