Продолжается наступательная операция Сил обороны на трех направлениях

Продолжается наступательная операция Сил обороны на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, есть успехи. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
В то же время оккупанты безуспешно продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.
Что происходит на юге
На Запорожском и Мелитопольском направлениях Силы обороны уничтожают оккупантов.
Войско рф подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона.
На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м.
Какая ситуация на востоке
В Бахмутском направлении украинские войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.
- В направлении Клещиевки Силы обороны продвинулись на 1200 м.
- В направлении Курдюмовки - на 1500 м
Борьба идет на флангах города.
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