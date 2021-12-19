Продолжается эвакуация мигрантов из Беларуси самолетами Ирака

11:02 28 Ноябрь Киев, Украина

После того, как Германия и другие страны Европы отказались принимать у себя мигрантов, направленных на них Беларусью, возник вопрос: куда направить этих попавших в политическую ловушку людей? Самым гуманным решением проблем нелегальных мигрантов, застрявших в холодном лесу на границе Беларуси, стал возврат людей на их родину. Первым на помощь своим соотечественникам откликнулся Ирак.

Судя по данным онлайн-табло минского аэропорта, еще один борт авиакомпании Iraqi Airways был отправлен в ночь на 28 ноября в Эрбиль. Двухпалубный огромный самолет Boeing 747-400 доставит в Ирак большую группу иракских нелегальных мигрантов.

Кроме того, очередные рейсы Iraqi Airways запланированы на 12:45 по минскому времени 29 ноября и на 13:45 - 30 ноября. Вернуться в Ирак смогут многие пострадавшие мигранты. До этого на родину из Беларуси удалось вывезти 617 человек.