Продление комендантского часа в Херсоне: МВД борется с последствиями подрыва ГЭС

15:07 12 июня Киев, Украина





Эту информацию предоставила пресс-служба Министерство внутренних дел будет принимать меры по продлению комендантского часа в Херсоне для устранения последствий подрыва Каховской ГЭС.Эту информацию предоставила пресс-служба МВД

Глава МВД и руководитель работ по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, Игорь Клименко, заявил: "Мы инициируем продление комендантского часа в Херсоне, чтобы оперативно преодолеть все последствия этого инцидента".



На заседании штаба по ликвидации последствий подрыва ГЭС также было объявлено заместителем министра здравоохранения, Игорем Кузиным, что не было зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний.



Вода, поступающая из централизованной системы, соответствует установленным нормам. Ежедневно проводится анализ более 150 проб питьевой и речной воды.



Однако жителям пострадавших общин не рекомендуется использовать воду из колодцев, а также следует обеззараживать питьевую воду. Купание в водоемах строго запрещено.



Отмечается, что уровень воды быстро снижается: на поверхность выходят автомобильные крыши, деревья, металлические конструкции и мусор.



Для быстрого устранения этих последствий, в город будут направлены дополнительные коммунальные службы и специализированная техника из других регионов.