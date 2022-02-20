Продлена программа "теплых кредитов"

Министерство энергетики предложило продлить программу "теплых" кредитов, сегодня Кабмин поддержал инициативу, программа продлена на год.
Об этом сообщает пресс-службу Минэнерго.
Как отмечается, на следующий год программа направлена на предоставление кредитов для жителей индивидуальных домов и предусматривает финансирование на сумму 150 млн грн.
Кроме того, граждане получат возможность привлекать "теплые кредиты" на приобретение электроаккумулирующих систем (систем накопления энергии), оборудование для подзарядки электротранспорта и интеллектуальных счетчиков электроэнергии.
Кроме того, граждане получат возможность привлекать "теплые кредиты" на приобретение электроаккумулирующих систем (систем накопления энергии), оборудование для подзарядки электротранспорта и интеллектуальных счетчиков электроэнергии.
Она сообщила, что финансирование программы в 2021 году поддержали народные депутаты из профильного комитета Верховной Рады.
Указано, что за 6 лет работы программы около 850 тыс. семей стали участниками "теплых кредитов", инвестировали в энергоэффективные мероприятия почти 9 млрд грн. При этом получено возмещение из государственного бюджета на сумму 3,2 млрд грн. По оценкам экспертов, энергосберегающие мероприятия позволяют экономить 20-40% на коммунальных платежках.
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