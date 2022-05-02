Продажи "Газпрома" упали до самого низкого уровня

14:27 02 мая Киев, Украина

Ежедневные продажи "Газпрома" на ключевые внешние рынки в апреле упали до самого низкого уровня.

За последние три месяца, поскольку клиенты прибегли к более дешевым поставкам на спотовом рынке.

Об этом пишет Bloomberg.



"Газпром" поставлял в апреле в среднем 387 млн кубометров газа в день в страны за пределами бывшего СССР - это на 22% меньше, чем было в марте.



Кроме того, за первые четыре месяца года "Газпром" экспортировал 50,1 млрд кубометров - на 26,9% меньше, чем за тот же период 2021 года.



Издание пишет, что из-за теплой погоды сократился спрос на отопление в Европе, что помогло сдержать рост цен и побудило клиентов "Газпрома" бронировать меньшие объемы газа по контрактам и вместо этого покупать газ на бирже.



Как заявил аналитик ICIS Томас Роджерс, клиентам "выгодно" использовать гибкость, которая предоставляется долгосрочными соглашениями с российским газовым гигантом, и искать альтернативные краткосрочные поставки на спотовом рынке, где в апреле цены были ниже, чем по долгосрочным сделкам.