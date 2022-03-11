"Признаю свое ужасное преступление": плененный российский пилот, сбрасывавший бомбы на Харьков

18:55 11 Март Киев, Украина

Пленный российский летчик, подполковник, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка Криштоп Максим Сергеевич призвал российских захватчиков, продолжающих убивать украинцев, прекратить совершать военные преступления по приказу руководства РФ.



С таким призывом он выступил во время пресс-конференции в Киеве.



Криштопа задержали после того, как 6 марта над Харьковом силами ПВО сбили истребитель СУ-34, которым он управлял.



По словам оккупанта, в январе текущего года командир полка полковник Лобода Алексей Геннадиевич донес информацию о предстоящем участии в войне в Украине, а боевое распоряжение о нанесении ударов пришло в часть 23 февраля в период с 18 до 23 часов.

“Официально это (подготовка к вторжению – ред.) проводилось как подготовка к участию в совместных белорусско-российских учениях “Союзная решительность – 2022″. После его завершения, в котором мы не приняли участия, мы продолжали подготовку и тренировку к боевым действиям", – рассказал россиянин.

Первый полет Криштоп совершил 24 февраля к югу от Балаклеи: “Бомбометание выполнял фугасными авиационными бомбами общим весом 3

тонны. Цель была поражена”.

Второй полет оккупант совершил 3 марта: Боевая зарядка была аналогичной — 3 тонны фугасных бомб. Целью была колонна бронетехники противника в районе населённого пункта Изюм. Аналогично цель была поражена”.



Третий полет, после которого россиянина и пленили, он совершил 6 марта: На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. После получения приказа, дачи координат в процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я совершил. После бомбомета был сбит средствами ПВО Украины. После приземления был взят в плен военнослужащими Национальной гвардии Украины.



Пленный убеждает, что осознает и признает ужас преступлений, совершенных им: «Осознаю и признаю безобразие преступлений, совершенных мною. Хочу извиниться перед всем украинским народом за ту беду, которую мы им принесли. Обещаю приложить все усилия, чтобы эта война закончилась как можно скорее и чтобы привлекли к ответственности всех виновных в геноциде украинского народа”.



Пленник обратился к другим российским захватчикам с призывом немедленно прекратить исполнять преступные приказы военного руководства России.



Немедленно прекращайте боевые действия. Немедленно прекращайте бомбить мирные города. Считаю, что эту войну мы уже проиграли”, –

сказал он.

Ранее другой пленник в Харькове российский офицер рассказал о приказах своего руководства убивать гражданских в городе. Его свидетельства стали одними из первых, свидетельствующих о планах России вести войну против Украины цинично и с нарушениями правил ведения войны. До этого пленники русские военные обычно рассказывали, что не знали о том, что их отправляют в Украину.

"...(задание было. - Ред.) захватить город Харьков, оккупировать все основные дороги и перекрыть выходы гражданским и занять город", - рассказал оккупант.

Военное руководство, по его словам, утверждало, что военные едут как миротворцы: "Освободить, так сказать, Украину от нацистов".



Еще раньше, 5 марта на Черниговщине после сбития самолета, по предварительным данным, сбрасывавшего 500-килограммовые бомбы на Чернигов, захватили в плен пилота. У него были найдены карты и планы бомбардировок. Вскоре после этого президент Владимир Зеленский выступил с речью, в которой сказал:

“Мы услышали их (пленных. – Ред.) показания. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашний день. Это не импровизация. Они готовили это вторжение именно так – жестоко, цинично. Предварительно с нарушением правил войны. Потому Харьков. Потому Чернигов. Потому Сумы. Потому Мариуполь. И многие другие украинские города-герои увидели чистое зло. Зверство. Так было запланировано.