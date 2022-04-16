Признать Россию спонсором терроризма, - призвал США Зеленский

Своеобразной «черной меткой» может стать для РФ признание ее государством-спонсором терроризма. Такие государства обречены на гибель из-за обширных санкционных мер со стороны всех стран мира.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом в пятницу, 15 апреля, пишет Washington Post со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного чиновника.
По информации издания, обращение украинского президента поступило во время недавнего телефонного разговора с американским коллегой.
При этом Байден не гарантировал и не обещал прибегнуть к такому шагу, но заверил, что он рассматривает разные пути усиления давления на Россию.
Издание отмечает, что положительное решение США может иметь ряд последствий, включая:
- наложение экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с Россией,
- заморозку активов Москвы в Штатах, включая недвижимость,
- запрет разнообразных экспортов товаров двойного назначения.
Авторы статьи подчеркивают, что американские власти не решались вносить СССР в этот список даже во времена Холодной войны.
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