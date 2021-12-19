Признание Минском Крыма российским будет точкой невозврата - Кулеба

16:00 01 Декабрь Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил Беларусь о необратимости последствий двусторонних отношений в случае официального признания Крыма российским.

Об этом Кулеба заявил журналистам в Риге, где в среду, 1 декабря, проходят встречи глав МИД стран Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью российским будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым - это не поле для компромиссов", - сказал Кулеба.

Министр также добавил, что Украина уже считает Беларусь потенциальным источником угрозы, поэтому серьезные ресурсы направлены на северную границу Украины.

"По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны", – подчеркнул министр.

Накануне правитель Беларуси Александр Лукашенко назвал Крым де-факто и де-юре русским и сообщил о намерении посетить аннексированный полуостров. По словам белорусского правителя, его приезд в Крым будет "означать признание полуострова частью России".

"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляющего на различных медийных платформах Александра Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать. по полной программе. Крым – это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность", - заявил Кулеба.

Ранее белорусский правитель неоднократно заявлял, что пока невозможно вернуть Крым под украинский контроль, предлагал наладить авиасообщение между Минском и Симферополем, а также говорил о намерениях посетить полуостров вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.



Напомним, что Россия аннексировала украинский Крым в конце февраля – начале марта 2014 года. Бойцы российских спецподразделений в форме без опознавательных знаков блокировали здания Совета министров и Верховной рады Автономной Республики Крым, а затем взяли под контроль всю территорию полуострова. 16 марта 2014 года в Крыму состоялся инициированный Москвой так называемый "референдум о статусе Крыма", после которого украинский регион аннексировала Россия.



В декабре 2016 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, согласно которой РФ – государство-оккупант , а полуостров – "временно оккупированная" территория.