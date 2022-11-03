Признаков незарегистрированной активности на ядерных объектах Украины нет — МАГАТЭ

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) заявило, что по результатам проверки не нашло никаких указаний на незарегистрированную ядерную активность на объектах в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
В организации сообщили , что за последние несколько дней инспекторы МАГАТЭ смогли провести все запланированные мероприятия, получив беспрепятственный доступ к ядерным объектам.
На основании оценки имеющихся результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах, где проводилась проверка.
Инспекторы также отобрали пробы окружающей среды для анализа в лабораториях МАГАТЭ. Отбор проб позволяет получить информацию о прошедшей и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.
Генеральный директор Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ по-прежнему готово продолжать работу по проверке в Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов.
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