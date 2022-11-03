Признаков незарегистрированной активности на ядерных объектах Украины нет — МАГАТЭ

16:52 03 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ. Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) заявило, что по результатам проверки не нашло никаких указаний на незарегистрированную ядерную активность на объектах в Украине Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

"Инспекторы МАГАТЭ завершили полевые проверки в трех местах в Украине по запросу украинского правительства и не выявили признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов", - говорится в сообщении.

В организации сообщили , что за последние несколько дней инспекторы МАГАТЭ смогли провести все запланированные мероприятия, получив беспрепятственный доступ к ядерным объектам.

"По запросу правительства Украины я немедленно направил инспекторов в три места для выполнения их незаменимой технической и независимой роли в проверке фактов на местах. В течение нескольких дней они прибыли туда и провели свою деятельность по обеспечению безопасности в сложных условиях во время нынешнего конфликта в Украине", — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

На основании оценки имеющихся результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах, где проводилась проверка.



Инспекторы также отобрали пробы окружающей среды для анализа в лабораториях МАГАТЭ. Отбор проб позволяет получить информацию о прошедшей и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.



Генеральный директор Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ по-прежнему готово продолжать работу по проверке в Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов.