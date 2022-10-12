Признаков формирования наступательных группировок в беларуси и передвижения войск нет — Генштаб

09:00 11 октября Киев, Украина

Признаков формирования наступательных группировок на территории республики беларусь и передвижения войск по состоянию на 06:00 11 октября не наблюдается. Подразделения Сил обороны контролируют ситуацию.





По имеющейся информации, руководство республики беларусь продолжает оказывать поддержку российской федерации в войне против Украины, предоставляя рф возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по территории Украины.



Накануне п Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 октября.По имеющейся информации, руководство республики беларусь продолжает оказывать поддержку российской федерации в войне против Украины, предоставляя рф возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по территории Украины.Накануне п резидент россии владимир путин и глава беларуси александр лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск на западных границах.

Лукашенко заявил, что основой этой военной группировки станут белорусские силы. Он отметил, что сейчас россия не может выделить большое количество военных из-за войны против Украины, однако, несмотря на это, рф пришлет определенное количество военнослужащих.



Если глава беларуси александр лукашенко примет решение о непосредственном участии белорусских военных в войне рф против Украины, это будет его последнее решение, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



По его словам, лукашенко заложник ситуации.

"Если лукашенко примет решение участия непосредственно с военными в этой войне, поверьте, это будет последнее решение, которое он должен принять в своей жизни как человек, и так сегодня не считающийся президентом страны почти для всех цивилизованных стран. Даже не почти, а для всех цивилизованных стран", - сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что заявлениями об участии беларуси в войне россия хочет запугать украинцев.