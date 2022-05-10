Притязания Кремля на историческую правду

20:46 06 августа Киев, Украина

12 июля президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью «Об историческом единстве русских и украинцев», с версией на украинском языке.

Кремлевские СМИ раскрутили этот документ как великий аналитический трактат, написанный непосредственно самим Путиным.



Поскольку навязываемые главой Кремля тезисы, построенные путем подмены понятий и «переписывания» исторических фактов, не соответствуют действительности, для их подкрепления и обоснования был задействован мощный «экспертный» пул. В частности, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, сильно преувеличивая историческую обоснованность «статьи Путина», в отдельном интервью попытался доказать достоверность изложенных фактов, наверное ради сохранения своей должности.



Что касается непосредственно статьи, необходимо отметить, что имперские замашки России никуда не делись. Для Путина и большинства россиян Украина - это искусственно созданное государство как продукт большевистской идеологии.

Называя «создание Украины за счет исторической России», президент РФ подчеркнул, что российская сторона никогда не допустит, чтобы против нее использовали «наши исторические территории и живущих там близких для нас людей». В дополнение к этому, Путин заявил, что без России и ее газа, Украина давно бы потеряла свою независимость, и только с высшего соизволения Российской Федерации существует такое «образование» на карте мира, как Украина.

Все в лучших традициях Путина и его пропагандистской машины.



Кроме того, Путин обвинил Запад в проекте «анти-Россия», согласно которому жителей Украины настраивают на враждебную волну к россиянам, забывая при этом, что с 2014 года Россия оккупировала Крымский полуостров и часть Донецкой и Луганской областей. Для Путина «правильные» патриоты Украины - это те, кто поддерживает Россию, а диалог с Украиной может быть лишь в том случае, когда Киев будет «отстаивать свои национальные интересы», поменяв кардинально геополитический вектор в сторону Кремля.



Еще одним тезисом Путина, обеляющим присутствие России на нашей территории, является ненужность Донбасса украинским властям. По его словам, Украина устраивает кровавые провокации на Донбассе и не придерживается Минских соглашений, а жители Донбасса не примут навязанные им силой и угрозой порядки.

Опять-таки Путин не принимает во внимание тот факт, что на территории Донецкой и Луганской областей люди давно уже поняли, что такое принесенный Россией «мир», им и подавно не нужно такого, как в так называемых «ДНР» и «ЛНР».



Не единожды уже Россия пыталась переписать историю, приписывая территорию Украины к своей, выдавая за своих политических и исторических деятелей. А на протяжении последних семи лет вообще решила экспансивной политикой и силой вернуть в свою орбиту влияния Украину, все время как мантру повторяя месседж о «едином братском народе».



Подобными действиями российские власти все дальше отталкивают от себя украинцев, которые уже четко идентифицируют свою самобытность и независимость от так называемого «старшего брата», подчеркивая, что «мы другие, мы точно не один народ»!