Притула выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Киева

16:22 11 Август Киев, Украина

Шоумен, успешный телеведущий Сергей Притула на съезде партии "Голос" объявил о своих намерениях баллотироваться в мэры Киева.

"Киев – это мой дом. И для меня важно ощущение защиты и безопасности в моем доме. Я баллотируюсь на должность городского головы Киева. Я хочу видеть лучший Киев", - сказал Притула.

Он также добавил, что идет на выборы с "командой настоящих профессионалов".