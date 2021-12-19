Притула выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Киева
16:22 11 Август Киев, Украина
Шоумен, успешный телеведущий Сергей Притула на съезде партии "Голос" объявил о своих намерениях баллотироваться в мэры Киева.
"Киев – это мой дом. И для меня важно ощущение защиты и безопасности в моем доме. Я баллотируюсь на должность городского головы Киева. Я хочу видеть лучший Киев", - сказал Притула.
Он также добавил, что идет на выборы
с "командой настоящих профессионалов".
"Вы не найдете там свадебных фотографов, моих кумовьев или участников шоу "Варьяты", - отметил шоумэн.
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