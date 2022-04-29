Присутствие России на Крымской платформе обязательно, - Джапарова

16:12 30 ноября Киев, Украина

Россия, как страна-оккупант, просто обязана участвовать в переговорах на Крымской платформе.

Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
"Однозначно, будем приглашать. Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 млн граждан Украины", - отметила Джапарова.
 