Присутствие России на Крымской платформе обязательно, - Джапарова
16:12 30 ноября Киев, Украина
Россия
, как страна-оккупант, просто обязана участвовать в переговорах на Крымской платформе.
Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова
.
"Однозначно, будем приглашать. Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 млн граждан Украины", - отметила Джапарова.
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