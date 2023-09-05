Присутствие Китая на мирном саммите в Саудовской Аравии было важным - Кулеба

12:53 10 августа Киев, Украина





Об этом глава дипломатии сообщил в интервью Corriere della Sera. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал важным присутствие Китая на мирном саммите по Украине в Джидде.Об этом глава дипломатии сообщил в интервью Corriere della Sera.

"Было важно, чтобы Китай был на саммите, положительный политический посыл: присутствовал на многосторонней встрече, на которой обсуждался украинский мирный план. Даже если сейчас мы не ожидаем резких изменений со стороны Китая", - отметил Кулеба.

Как уточнил министр, Киев понимает особенности отношений москвы и Пекина.

"Это требует очень щепетильной дипломатии, чтобы гарантировать, что Китай останется на стороне украинского мира и территориальной целостности", - подчеркнул глава дипломатии.

Кулеба также добавил, что Украина не видела поставки оружия КНР в россию.