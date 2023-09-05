Присутствие Китая на мирном саммите в Саудовской Аравии было важным - Кулеба
12:53 10 августа Киев, Украина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
назвал важным присутствие Китая на мирном саммите по Украине в Джидде.
Об этом глава дипломатии сообщил в интервью Corriere della Sera.
"Было важно, чтобы Китай был на саммите, положительный политический посыл: присутствовал на многосторонней встрече, на которой обсуждался украинский мирный план. Даже если сейчас мы не ожидаем резких изменений со стороны Китая",
- отметил Кулеба.
Как уточнил министр, Киев понимает особенности отношений москвы и Пекина.
"Это требует очень щепетильной дипломатии, чтобы гарантировать, что Китай останется на стороне украинского мира и территориальной целостности", - подчеркнул глава дипломатии.
Кулеба также добавил, что Украина не видела поставки оружия КНР в россию.
"Мы знаем, что некоторые китайские промышленные предприятия экспортируют компоненты, используемые российской военной промышленностью, но это не большой поток. Мы делимся этой информацией с правительством Китая, надеясь, что оно сможет принять меры", - подытожил министр.
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