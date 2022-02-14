Пристайко опроверг публикации в СМИ о возможности Киева отказаться от курса на вступление в НАТО

18:06 14 Февраль Киев, Украина





Украинский дипломат в Лондоне также сообщил, что в случае военного нападения на Украину он сочтет себя обязанным просить правительство Великобритании и НАТО оказать всю возможную помощь, включая отправление войск.



Вадим Пристайко, ранее бывший министром иностранных дел Украины, а перед тем возглавлявший украинскую миссию при НАТО, был вынужден давать разъяснения после интервью британскому радио 13 февраля, в котором он в частности говорил о дипломатических усилиях и обсуждал желание украинцев присоединиться к Североатлантическому альянсу.



Ряд СМИ распространили сообщения британского радиоканала BBC Radio 5 Live, который с 20-минутного интервью выделил слова посла о том, что Украина делает все возможное, включая обсуждение возможных уступок, чтобы избежать нападения российских войск, стягиваемых к Украине.



Вадим Пристайко объяснил, что под уступками он имел в виду компромиссы, на которые Украина пошла под российским давлением в Минских договоренностях 2014-15 по пути прекращения войны на Донбассе. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что перед растущей угрозой нового российского вторжения Украина готова сделать все во избежание войны, но возразил, что речь идет об отказе от украинских стремлений быть под защитой НАТО , заявив, что его слова были вырваны из контекста.Украинский дипломат в Лондоне также сообщил, что в случае военного нападения на Украину он сочтет себя обязанным просить правительство Великобритании и НАТО оказать всю возможную помощь, включая отправление войск.Вадим Пристайко, ранее бывший министром иностранных дел Украины, а перед тем возглавлявший украинскую миссию при НАТО, был вынужден давать разъяснения после интервью британскому радио 13 февраля, в котором он в частности говорил о дипломатических усилиях и обсуждал желание украинцев присоединиться к Североатлантическому альянсу.Ряд СМИ распространили сообщения британского радиоканала BBC Radio 5 Live, который с 20-минутного интервью выделил слова посла о том, что Украина делает все возможное, включая обсуждение возможных уступок, чтобы избежать нападения российских войск, стягиваемых к Украине.Вадим Пристайко объяснил, что под уступками он имел в виду компромиссы, на которые Украина пошла под российским давлением в Минских договоренностях 2014-15 по пути прекращения войны на Донбассе.

«То, что я говорю, что мы ищем компромисс - очень болезненный и несправедливый компромисс - это то, что записано в Минских соглашениях, когда они фактически держали пистолет у нашего виска, атакуя, убивая наших людей с 2014 года. И это я все время объясняю британцам, что эта война началась не пару месяцев назад. Эта война длится более 7 лет. Те компромиссы, которые записаны в Минских договоренностях, они болезненны и несправедливы, но это то, что наше предыдущее правительство подписало», - сказал посол.

Вадим Пристайко также сказал, что объясняет иностранцам и в частности британцам, что Украина, оказавшись под российской угрозой, видит членство в оборонных союзах как возможность повысить свою безопасность.



В интервью британскому радио, отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Украина провозгласить отказ от стремлений членства в НАТО к среде этой недели, чтобы избежать возможного российского наступления, он подчеркнул:

«Нет, я не считаю, что мы это будем делать. Вы спросили, рассматриваем ли эту возможность. Я не верю, что мы будем это делать. Не потому, что мы глупы и упрямы. В этом разница. Мы не знаем, что нам бы нужно было приносить в жертву на следующий день – в четверг, когда он (Путин) придет снова», - сказал Пристайко.

Посол подчеркнул, что Россия начала наступление на Украину в 2014 году и Москва называет своими захваченные украинские территории, несмотря на предыдущие обещания Кремля уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Даже если рассмотреть сугубо теоретически, что Украина меняет свой внешнеполитический курс, я еще раз говорю: вопрос рассмотреть не значит сделать. Нам предлагают – мы говорим, мы слушаем и отвечаем. Наш ответ состоит в том, что к большому сожалению мы не можем доверять никаким заверениям России», - сказал посол.

Вадим Пристайко в очередной раз подверг сомнению утверждение России, что ей якобы угрожает Украина или НАТО и указал, что присоединение других восточноевропейских стран к альянсу ранее «не изменило ситуацию с безопасностью России».



Украинский дипломат рассказал, что сейчас он пытается особенно активно работать с международными средствами информации, давая несколько интервью ежедневно в дополнение к активному общению с официальными представителями.



На фоне международной обеспокоенности российские официальные представители постоянно говорят, что не планируют нападать на Украину, но также говорят о готовности к ответным действиям на то, что они называют украинскими провокациями и президент Путин провозглашает, что защищает россиян и русскоязычное население.



Посол Пристайко в интервью британским СМИ выразил обеспокоенность тем, что сам факт стягивания российских войск в Украину и зловещие намеки из Москвы уже привели к экономическим проблемам и финансовым потерям.