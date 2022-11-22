Приспешники рашистов бегут с временно оккупированных территорий в Крым

С временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей приспешники оккупантов бегут в Крым. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
Так, около 500 коллаборантов и членов их семей бежали в Крым, где, по информации Центра национального сопротивления, союзники врага расселены в двух пансионатах Севастополя.
Так, около 500 коллаборантов и членов их семей бежали в Крым, где, по информации Центра национального сопротивления, союзники врага расселены в двух пансионатах Севастополя.
Он добавил, что в Крыму предатели пытаются скрыться от уголовной ответственности.
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