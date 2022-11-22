Приспешники рашистов бегут с временно оккупированных территорий в Крым

16:49 22 ноября Киев, Украина





Так, около 500 коллаборантов и членов их семей бежали в Крым, где, по информации Центра национального сопротивления, союзники врага расселены в двух пансионатах Севастополя. С временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей приспешники оккупантов бегут в Крым . Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.Так, около 500 коллаборантов и членов их семей бежали в Крым, где, по информации Центра национального сопротивления, союзники врага расселены в двух пансионатах Севастополя.

"Приспешники рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности", - написал Федоров.



Он добавил, что в Крыму предатели пытаются скрыться от уголовной ответственности.