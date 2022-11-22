Приспешники рашистов бегут с временно оккупированных территорий в Крым

16:49 22 ноября Киев, Украина

С временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей приспешники оккупантов бегут в Крым. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Так, около 500 коллаборантов и членов их семей бежали в Крым, где, по информации Центра национального сопротивления, союзники врага расселены в двух пансионатах Севастополя.
 
"Приспешники рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности", - написал Федоров.

Он добавил, что в Крыму предатели пытаются скрыться от уголовной ответственности.
 
"Уверен, что коллаборантам лучше сдаться украинским властям, ведь оккупантам свидетели их преступлений точно не нужны", - подчеркнул городской голова Мелитополя.