Пришло время, чтобы Украина начала возвращать свое, - Залужный

10:43 27 мая Киев, Украина

Сегодня утром главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в Telegram видеоролик с молитвой за освобождение Украины "Благословите наше решительное наступление!". Это видео Залужный прокомментировал словами "Пришло время, чтобы Украина начала возвращать свое".

Как говорится в сообщении Генштаба, в рамках кампании по информационной поддержке ВСУ вышел зрелищный видеоролик, посвященный освобождению Украины от российских захватчиков.

На создание видео авторов вдохновила Молитва украинского националиста, написанная Осипом Мащаком в 1920-х годах почти 100 лет назад.

"Но текст здесь совсем другой. Это молитва за освобождение Украины. С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять Знамя Победы", – говорится в сообщении.

Генштаб также опубликовал текст молитвы:

"Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Я йду знищувати

ворогів землі рідної,

вбивць моїх братів,

ґвалтівників моїх посестр.

Нехай рука моя буде твердою,

щоб вбивати ворогів!

Нехай око моє буде ясним,

щоб вбивати ворогів!

Нехай зброя моя буде справна,

щоб вбивати ворогів!

Нехай воля моя буде сталь,

щоб вбивати ворогів!

Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Наш рішучий наступ!

Нашу священну помсту!

Нашу святу перемогу!

Приєднуйся до тих, хто підніме прапор нашої перемоги!

Ставай до лав Збройних сил України!".

Ролик создали на волонтерских началах украинские компании и художники.

Напомним, с начала войны ВСУ уничтожили более 206 тысяч российских захватчиков. Только за сутки 26 мая было ликвидировано почти 500 пришедших на землю Украины.