Приоритеты сотрудничества Украины и Израиля

14:28 10 Сентябрь Киев, Украина

В интервью израильскому изданию The Jerusalem Post Владимир Зеленский рассказал о сложившихся отношениях между Украиной и Израилем и назвал три приоритета их развития.

"Во-первых, я хотел бы восстановить нормальное рейсовое сообщение и путешествия между нашими двумя странами, как только ситуация с COVID-19 позволит нам это сделать. Я знаю, что многие паломники с нетерпением ждут возможности посетить Умань позже в этом году, и мы с нетерпением ждем их", - рассказал Глава государства.

Во-вторых, по мнению Зеленского, двум странам нужно усилить военное, разведывательное и оборонное сотрудничество. "Израильские технологии и ноу-хау могут сыграть важную роль в защите украинских граждан", - отметил он.

"В-третьих, Израиль и Украина являются лидерами в области инноваций и высоких технологий. Мы должны увеличить обмен и сотрудничество между компаниями и исследовательскими центрами наших стран", - добавил Президент.

По словам Главы государства, сегодня обе страны столкнулись с общим вызовом: как процветать и преуспевать в условиях военного конфликта.

"Мы знаем, как трудно шагать к миру и насколько он важен для процветания", - отметил Президент.

Владимир Зеленский отметил, что Израиль играет важную роль, поддерживая Украину при решении военного конфликта на востоке.