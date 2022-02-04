Принят проект закона о разведке

Новый законопроект о разведке, который приняла Верховная Рада, лишает СБУ статуса разведывательного органа.
За соответствующий законопроект №2412-д проголосовали 258 нардепов.
Одним из главных изменений доработанного законопроекта стало то, что СБУ исключили из перечня разведывательных органов.
В то же время Службу безопасности определили как субъект разведывательного сообщества. Это значит, что оперативные подразделения Центрального управления СБУ, осуществляющими контрразведывательную деятельность, могут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки.
В то же время Службу безопасности определили как субъект разведывательного сообщества. Это значит, что оперативные подразделения Центрального управления СБУ, осуществляющими контрразведывательную деятельность, могут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки.
В законе прописано, что в Украине разведывательными органами являются:
- Служба внешней разведки Украины;
- разведывательный орган Министерства обороны Украины;
- разведывательный орган Государственной пограничной службы.
Служба внешней разведки Украины может привлекать к выполнению разведывательных задач других субъектов разведывательного сообщества, в частности СБУ.
Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент страны.
В документе также значится, что разведывательные органы для выполнения задач и своих функций могут использовать специально изготовленные вещи и документы, специально создавать и использовать предприятия, учреждения, организации, филиалы, другие подразделения юридических лиц.
Использование средств прикрытия или структур прикрытия для других целей запрещается.
Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент страны.
В документе также значится, что разведывательные органы для выполнения задач и своих функций могут использовать специально изготовленные вещи и документы, специально создавать и использовать предприятия, учреждения, организации, филиалы, другие подразделения юридических лиц.
Использование средств прикрытия или структур прикрытия для других целей запрещается.
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